Stop per Domagoj Bradaric.
Stop per Bradaric confermato. Rientro da valutare
L'esterno si è infortunato con il Genoa. Lesione muscolare, probabile che torni all'inizio del 2026
L'esterno, uscito per un problema muscolare con il Genoa, è stato sottoposto ai controlli strumentali previsti, che hanno evidenziato, riporta il bollettino medico diramato dal Verona, una lesione miofasciale al bicipite femorale sinistro.
I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico.
Allo stato delle cose, è probabile che Bradaric non giocherà fino all'inizio del 2026.
