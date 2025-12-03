hellas1903 news Stop per Bradaric confermato. Rientro da valutare

L'esterno si è infortunato con il Genoa. Lesione muscolare, probabile che torni all'inizio del 2026
Redazione Hellas1903

Stop per Domagoj Bradaric.

L'esterno, uscito per un problema muscolare con il Genoa, è stato sottoposto ai controlli strumentali previsti, che hanno evidenziato, riporta il bollettino medico diramato dal Verona, una lesione miofasciale al bicipite femorale sinistro.

I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico.

Allo stato delle cose, è probabile che Bradaric non giocherà fino all'inizio del 2026.

