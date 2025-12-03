Verona, impegno al fianco dell’Enpa. L’iniziativa dell’Hellas

Giocatori e giocatrici gialloblù al Rifugio del cane e del gatto. Con l'Atalanta evento speciale

Redazione Hellas1903 3 dicembre - 11:12

Anche quest'anno Hellas Verona ha deciso di sostenere ENPA Verona e gli ospiti del 'Rifugio del cane e del gatto - centro benessere animale' gestito da ENPA Verona e di proprietà del Comune di Verona.

I calciatori della Prima Squadra maschile Domagoj Bradaric, Unai Nunez e Amin Sarr, le calciatrici dell'Hellas Verona Women Nicole Croin e Giulia Mancuso, e i giovani della Primavera maschile Francesco Tommasi e Kevin Stella hanno fatto visita al Rifugio del cane e del gatto. Durante la giornata hanno conosciuto gli ospiti a quattro zampe e supportato i volontari nelle attività quotidiane, come nutrire gli animali e pulire le cucce.

La partita Hellas Verona-Atalanta, in programma il 6 dicembre alle 20.45 allo stadio 'Bentegodi', è stata scelta dal Club per riportare l'attenzione di tutti i tifosi e la comunità cittadina sull'importanza delle adozioni di cani e gatti.

Le maglie indossate dai giocatori durante il match presenteranno una patch speciale e saranno messe all’asta su MatchWornShirt, con l’intero ricavato che sarà devoluto tramite Hellas Verona Foundation al Rifugio del cane e del gatto.

Il Rifugio del cane e del gatto, gestito dall’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) dal luglio 2015, è un Centro dedicato alla tutela e al benessere degli animali. L’ENPA, associazione di volontariato fondata nel 1871, opera da sempre per garantire i diritti degli animali e offrire loro cure e protezione.

Il Rifugio accoglie circa 250 tra cani e gatti, distribuiti su un’area di 16 mila metri quadri. Gruppi di volontari si dedicano quotidianamente a fornire cibo e cure, oltre a garantire la pulizia e il mantenimento delle strutture. Gli animali hanno ampi spazi verdi in cui possono correre, giocare e interagire tra di loro e con le persone. Particolare attenzione viene riservata ai cani con problemi comportamentali, fobie o difficoltà di gestione, che seguono percorsi di riabilitazione volti a favorirne la socializzazione e l’adozione in famiglia.

Nella giornata di lunedì, anche due giocatori dell'Hellas Verona For Special, Andrea Zocca e Andrea Gaspari, accompagnati dalla Referente della squadra gialloblù di calcio paralimpico, Giorgia Motta, hanno svolto alcune attività al Rifugio insieme ai volontari. L'iniziativa è stata organizzata in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità che si celebra oggi, 3 dicembre.

Queste le dichiarazioni del Presidente di Hellas Verona Foundation, Dirk Swaneveld: "Sono orgoglioso che il nostro Club abbia scelto di continuare a sostenere ENPA Verona e il Rifugio del cane del gatto – centro benessere animale. Il calcio ci offre un palcoscenico straordinario e come Club vogliamo usarlo per valorizzare le persone e le realtà che si prendono cura dei più fragili all'interno della nostra comunità. Vedere i giocatori della Prima Squadra, della squadra Femminile, della Primavera e di Hellas Verona For Special fianco a fianco dei volontari è un segnale chiaro: l’Hellas Verona appartiene a Verona, dentro e fuori dal campo".

fonte: hellasverona