Atalanta, sfida col Verona tra Coppa Italia e Champions
Atalanta, sfida col Verona tra Coppa Italia e Champions
3 gare in otto giorni per i nerazzurri che sabato sera saranno al Bentegodi
La squadra allenata da Raffaele Palladino oggi alle 15 è impegnata in Coppa Italia alla New Balance Arena contro il Geona.
Mercoledì prossimo, invece, i nerazzurri ospiteranno il Chelsea in Champions. Entrambi gli appuntamenti sono importanti: vincere il torneo nazionale è un obbiettivo per il club nerazzurro, come pure proseguire in Champions dove l'Atalanta dopo cinque giornate si trova in decima posizione con 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.
In mezzo a tutto ciò la gara col Verona di sabato sera, nella quale la Dea punta a dare continuità al rendimento in campionato, migliorato nelle ultime giornate.
