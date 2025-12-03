Atalanta, sfida col Verona tra Coppa Italia e Champions

3 gare in otto giorni per i nerazzurri che sabato sera saranno al Bentegodi

Sarà un' Atalanta in mezzo alle Coppe quella che il Verona affronterà sabato sera al Bentegodi.

La squadra allenata da Raffaele Palladino oggi alle 15 è impegnata in Coppa Italia alla New Balance Arena contro il Geona .

Mercoledì prossimo, invece, i nerazzurri ospiteranno il Chelsea in Champions. Entrambi gli appuntamenti sono importanti: vincere il torneo nazionale è un obbiettivo per il club nerazzurro, come pure proseguire in Champions dove l'Atalanta dopo cinque giornate si trova in decima posizione con 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.