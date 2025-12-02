Paolo Zanetti resta alla guida del Verona.
Il Verona ha deciso: Zanetti è confermato
Ultima occasione con l'Atalanta per il tecnico, per ora alla guida della squadra
Il tecnico è stato confermato dal club gialloblù e sarà in panchina anche nella partita con l'Atalanta.
Ultima occasione, quella con i nerazzurri, per Zanetti, che a fronte di un risultato negativo e di una prestazione insufficiente andrebbe verso l'esonero.
Per ora, comunque, la squadra la dirige lui e anche oggi l'allenatore ha condotto la seduta di preparazione allo Sporting Center Paradiso.
