Il Verona ha deciso: Zanetti è confermato

Ultima occasione con l'Atalanta per il tecnico, per ora alla guida della squadra
Redazione Hellas1903

Paolo Zanetti resta alla guida del Verona.

Il tecnico è stato confermato dal club gialloblù e sarà in panchina anche nella partita con l'Atalanta.

Ultima occasione, quella con i nerazzurri, per Zanetti, che a fronte di un risultato negativo e di una prestazione insufficiente andrebbe verso l'esonero.

Per ora, comunque, la squadra la dirige lui e anche oggi l'allenatore ha condotto la seduta di preparazione allo Sporting Center Paradiso.

