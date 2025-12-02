Il Verona prosegue la preparazione della partita con l'Atalanta.
Verona verso l’Atalanta, Serdar prova a tornare
Il centrocampista out nelle ultime quattro partite. Recupero incerto per sabato
Per la gara di sabato al Bentegodi, prova a tornare Suat Serdar.
Il centrocampista, stoppato dall'infortunio al ginocchio destro riportato con il Como, ha saltato le gare con Inter, Lecce, Parma e Genoa.
Un'assenza pesante per i gialloblù, con Serdar che tenta di esserci per il prossimo turno. Situazione, la sua, che rimane comunque incerta.
