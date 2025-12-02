hellas1903 news Verona verso l’Atalanta, Serdar prova a tornare

Verona verso l’Atalanta, Serdar prova a tornare

Il centrocampista out nelle ultime quattro partite. Recupero incerto per sabato
Redazione Hellas1903

Il Verona prosegue la preparazione della partita con l'Atalanta.

Per la gara di sabato al Bentegodi, prova a tornare Suat Serdar.

Il centrocampista, stoppato dall'infortunio al ginocchio destro riportato con il Como, ha saltato le gare con Inter, Lecce, Parma e Genoa.

Un'assenza pesante per i gialloblù, con Serdar che tenta di esserci per il prossimo turno. Situazione, la sua, che rimane comunque incerta.

