Verona, l’ultima vittoria al Bentegodi 13 partite fa contro… Palladino

I tempi di magra al Bentegodi si allungano sempre più. Il Verona non vince in casa dalla 26ma giornata dello scorso campionato, quando il 23 febbraio un gol di Bernede al 94' regalò tre preziosissimi punti nella partita contro la Fiorentina.
Sabato per l'Hellas saranno 286 i giorni senza vittorie in casa
Da allora più una gioia. Nelle 12 partite successive, tra la scorsa stagione e l'attuale, l'Hellas ha raccolto 7 pareggi e 5 sconfitte. Per gli amanti dei numeri, sabato 6 dicembre, data della prossima al Bentegodi, saranno 286 i giorni che separeranno i gialloblù dall'ultimo successo in casa, quasi nove mesi e mezzo.
Da sottolineare, infine, che in quel Verona-Fiorentina l'allenatore della Viola era Raffaele Palladino, che sabato siederà sulla panchina dell'Atalanta, l'avversaria dell'Hellas di sabato.
