Verona, l’ultima vittoria al Bentegodi 13 partite fa contro… Palladino

Da allora più una gioia. Nelle 12 partite successive, tra la scorsa stagione e l'attuale, l'Hellas ha raccolto 7 pareggi e 5 sconfitte. Per gli amanti dei numeri, sabato 6 dicembre, data della prossima al Bentegodi, saranno 286 i giorni che separeranno i gialloblù dall'ultimo successo in casa, quasi nove mesi e mezzo.