Prende quota la conferma di Daniel Mosquera per la partita del Verona con l'Atalanta.
Verona, Mosquera verso la conferma con l’Atalanta
L'attaccante colombiano probabile titolare anche nella partita di sabato al Bentegodi
L'attaccante colombiano è stato autore di una prova di carattere con il Genoa, giocando per la prima volta da titolare in questa stagione.
Salgono le possibilità che sia schierato dall'inizio anche sabato. Percentuali più ridotte per il ritorno dal via di Gift Orban al fianco di Giovane.
