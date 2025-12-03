Serdar out: non ha recuperato, con l’Atalanta non ci sarà

Anche per la partita con l'Atalanta sarà out Suat Serdar.
Il giocatore tedesco non è ancora pronto. Tenterà di tornare per la trasferta sul campo della Fiorentina
Il centrocampista sta migliorando ma non ha recuperato appieno dall'infortunio al ginocchio destro riportato con il Como.
Serdar, dunque, dopo aver saltato le gare con Inter, Lecce, Parma e Genoa, sarà di nuovo indisponibile, per provare a esserci nell'impegno successivo, il 14 dicembre, in trasferta con la Fiorentina.
