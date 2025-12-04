Hellas Army: “Chiediamo risposte a Presidio. Tifiamo Verona sempre e comunque”

Il gruppo della Curva Sud: "Domandiamo chiarezza, non vogliamo essere presi in giro"

Redazione Hellas1903 4 dicembre 2025 (modifica il 4 dicembre 2025 | 18:45)

Hellas Army, gruppo centrale della Curva Sud, ha pubblicato un comunicato sulla situazione del Verona, rivolgendosi alla proprietà, Presidio Investors.

Questo il contenuto.

"PRESIDIO: WHAT'S YOUR PLAN?

Dieci mesi sono passati dal cambio di proprietà e, ad oggi, dobbiamo rilevare una situazione dove nonostante pare che tutto sia cambiato, nulla è cambiato!

Prima dell’inizio del campionato abbiamo chiesto se Presidio sia una proprietà che vuole investire oppure il piano strategico sia solo quello di diventare collettore di investimenti terzi per permettere all’Hellas Verona di fare quel salto di qualità organizzativo e sportivo che tutti i tifosi auspicano. Chiedevamo solo una risposta che, purtroppo, non è mai arrivata!

Ora, è palese che il momento calcistico sia quasi drammatico. Il tutto aggravato da silenzi che, se in prima battuta sembravano riflessioni, adesso sembrano più totale impreparazione nella gestione di una società di calcio, specialmente in momenti difficili come questo.

Pertanto, chiediamo a Presidio ed ai suoi Managers di essere chiari una volta per tutte.

Il tifoso del Verona non ama proclami ma, allo stesso tempo, non vuole essere preso in giro.

Preferiamo di gran lunga capire la realtà delle cose per far sì che l’ambiente tutto sia coinvolto e possa portare il proprio contributo per raggiungere gli obiettivi comuni.

Quindi, "what's your plan?": ribadiamo ancora una volta la domanda alla quale, a tempo debito, aggiungeremo quesiti su temi che fin dal principio non ci hanno convinto.

Qualora l'approccio non cambierà, questa volta, PRETENDEREMO risposte in merito.

HELLAS ARMY: WHAT’S OUR PLAN?

Premesso tutto ciò, come sempre, vigileremo con attenzione l'evolversi del momento. Dal canto nostro, il piano deve essere in questo momento uno solo: SOSTENERE LA SQUADRA, TIFARE IL VERONA e FARE LA DIFFERENZA in un momento dove la mediocrità pare prevalere!

Questa squadra sicuramente non è composta da campioni e probabilmente non è così adeguata alla serie A ma, per essere onesti, ha dimostrato finora impegno e dedizione.

È palese che tutto ciò non sia bastato e non basterà; quindi, chiediamo e ricordiamo a tutti che il VERONA va sostenuto sempre e comunque!"