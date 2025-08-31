hellas1903 news Lazio-Verona, le formazioni ufficiali

gazzanet

Lazio-Verona, le formazioni ufficiali

Lazio-Verona, le formazioni ufficiali - immagine 1
Harroui trequartista, davanti Sarr e Giovane
Redazione Hellas1903

Queste le formazioni ufficiali di Lazio e Verona:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Pedro, Noslin, Dia, Belahyane, Hysaj, Basic, Lazzari, Cataldi

Allenatore: Maurizio Sarri

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Ebosse; Cham, Serdar, Bernede, Bradaric; Harroui; Giovane, Sarr

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Frese, Belghali, Slotsager, Kastanos, Mosquera, Niasse, Bella Kotchap, Ajayi, El Musrati, Vermesan

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Valerio Crezzini (Sez. AIA di Siena)

Assistenti: Alessandro Costanzo (Sez. AIA di Orvieto), Dario Garzelli (Sez. AIA di Livorno)

 

 

Leggi anche
Ufficiale, Charlys alla Reggiana
Baldanzi all’Hellas, incontro in corso tra Verona e Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA