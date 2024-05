Lazovic: “Il tifo ci dà una spinta in più, grande vittoria ma non è ancora finita”

"È una delle vittorie più importanti dell'anno - dice il capitano gialloblù - ma non è ancora finito il lavoro. Dobbiamo chiudere la stagione bene, completando un'impresa. Sapevamo che la Fiorentina è una grande squadra, venivano da una vittoria in coppa. Abbiamo anche sofferto, ma l'importante sono i tre punti. Spero che anche contro il Torino vengano in tanti come oggi. Il tifo ci dà una spinta in più"