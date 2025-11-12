Malesani: “Il Verona si salva? Lo spero. Serve una vittoria che dia serenità”

L'allenatore di San Michele: "Il Parma ha qualcosa in più, ma ho fiducia"

L' ex allenatore del Verona parla anche dell'Hellas e del suo momento non felice di classifica. " Il Verona si salva ? Lo spero tanto. Il Parma ha qualcosa in più come rosa. Ma ho fiducia anche per l'Hellas, che ha un buon allenatore. Il ds Sogliano riesce sempre a far entrare qualche giovane interessante, speriamo.

Stranamente dal punto di vista del gioco è forse il miglior Verona di Zanetti . Però purtroppo non si vince . Prima o dopo bisogna trovare il risultato che dia serenità e così fare punti.

Cosa faccio oggi? Ho una vita simile a quella che avevo da giovane, dopo gli studi. Faccio una vita da pensionato, vado in bicicletta, mi sono messo a giocare a golf - che mi piace tanto - poi gioco a carte per tenere la mente sveglia. Con vecchi amici che per quasi 30 anni ho abbandonato".