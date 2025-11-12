Alberto Malesani si racconta a Tuttomercatoweb, tra ricordi del passato e il calcio attuale.
Malesani: “Il Verona si salva? Lo spero. Serve una vittoria che dia serenità”
L'ex allenatore del Verona parla anche dell'Hellas e del suo momento non felice di classifica. "Il Verona si salva? Lo spero tanto. Il Parma ha qualcosa in più come rosa. Ma ho fiducia anche per l'Hellas, che ha un buon allenatore. Il ds Sogliano riesce sempre a far entrare qualche giovane interessante, speriamo.
Stranamente dal punto di vista del gioco è forse il miglior Verona di Zanetti. Però purtroppo non si vince. Prima o dopo bisogna trovare il risultato che dia serenità e così fare punti.
Cosa faccio oggi? Ho una vita simile a quella che avevo da giovane, dopo gli studi. Faccio una vita da pensionato, vado in bicicletta, mi sono messo a giocare a golf - che mi piace tanto - poi gioco a carte per tenere la mente sveglia. Con vecchi amici che per quasi 30 anni ho abbandonato".
