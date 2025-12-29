Mercato, Inter su Giovane e Belghali per la prossima stagione

Giovane Santana do Nascimento e Rafik Belghali , i due profili dal maggior impatto nel Verona di quest'anno, piacciono all'Inter, che si starebbe muovendo per tentare di prendere tutti e due i calciatori a fine stagione.

Scrive La Gazzetta dello Sport : "L'Inter ha messo gli occhi su entrambi, e potrebbe ben presto superare la fase dei sondaggi ed iniziare quella delle trattative. Con tempistiche e modalità diverse tra loro.

CARBONI ALL'HELLAS GIÀ A GENNAIO?. Il club nerazzurro ha deciso di chiudere in anticipo il prestito a Genova e trasferire Valentin Carboni altrove. Pisa, Parma, Sassuolo e... Verona. Queste sono ad oggi le ipotesi più accreditate. Ma l'Inter avrebbe decisamente più interesse a girare l'argentino in Veneto, in modo da rafforzare il canale con la società gialloblù e abbassare le pretese dell'Hellas per Belghali e Giovane".