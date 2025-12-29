Giovane Santana do Nascimento e Rafik Belghali, i due profili dal maggior impatto nel Verona di quest'anno, piacciono all'Inter, che si starebbe muovendo per tentare di prendere tutti e due i calciatori a fine stagione.
Mercato, Inter su Giovane e Belghali per la prossima stagione
Scrive La Gazzetta dello Sport: "L'Inter ha messo gli occhi su entrambi, e potrebbe ben presto superare la fase dei sondaggi ed iniziare quella delle trattative. Con tempistiche e modalità diverse tra loro.
Belghali rientra fra i nomi monitorati con maggiore attenzione dall'Inter per il mercato estivo. A gennaio, come si sa, non potrebbe giocare per l'Inter in quanto è già sceso in campo con due squadre diverse: per lui, oltre al Verona, tre partite in Belgio con il Mechelen.
Giovane, molto apprezzato da Chivu, per caratteristiche rappresenta precisamente il profilo offensivo che all'Inter manca.
CARBONI ALL'HELLAS GIÀ A GENNAIO?. Il club nerazzurro ha deciso di chiudere in anticipo il prestito a Genova e trasferire Valentin Carboni altrove. Pisa, Parma, Sassuolo e... Verona. Queste sono ad oggi le ipotesi più accreditate. Ma l'Inter avrebbe decisamente più interesse a girare l'argentino in Veneto, in modo da rafforzare il canale con la società gialloblù e abbassare le pretese dell'Hellas per Belghali e Giovane".
Anche Alfredo Pedullà, conferma: l'operazione per Giovane all'Inter, eventualmente a giugno, sarebbe sulla base di una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro.
