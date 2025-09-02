hellas1903 news Nazionali, i convocati del Verona

Nazionali, i convocati del Verona

Niasse chiamato dal Camerun, Kastanos impegnato con Cipro
Di seguito i calciatori dell'Hellas Verona convocati in Nazionale, con i relativi impegni.

GRIGORIS KASTANOS (Cipro)

Austria-Cipro | 06/09, Linz (Austria) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026

Cipro-Romania | 09/09, Nicosia (Cipro) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026

CHEIKH NIASSE (Senegal)

Senegal-Sudan | 04/09, Diamniado (Senegal) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026

R. D. Congo-Senegal | 09/09, Kinshasa (R. D. Congo) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026

ADI KURTI (Albania U21)

Albania-Germania (05/09 - Amichevole)

Svizzera-Albania (08/09 - Amichevole)

IOAN VERMESAN (Romania Under 21)

Romania-Kosovo | 05/09, Lasi (Romania) - Qualificazioni Europei UEFA U21

San Marino-Romania | 09/09, Serravalle (San Marino) - Qualificazioni Europei UEFA U21

LUCA SZIMIONAS (Romania Under 21)

Romania-Kosovo | 05/09, Lasi (Romania) - Qualificazioni Europei UEFA U21

San Marino-Romania | 09/09, Serravalle (San Marino) - Qualificazioni Europei UEFA U21

hellasverona.it

