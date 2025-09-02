Di seguito i calciatori dell'Hellas Verona convocati in Nazionale, con i relativi impegni.
Nazionali, i convocati del Verona
GRIGORIS KASTANOS (Cipro)
Austria-Cipro | 06/09, Linz (Austria) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026
Cipro-Romania | 09/09, Nicosia (Cipro) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026
CHEIKH NIASSE (Senegal)
Senegal-Sudan | 04/09, Diamniado (Senegal) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026
R. D. Congo-Senegal | 09/09, Kinshasa (R. D. Congo) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026
ADI KURTI (Albania U21)
Albania-Germania (05/09 - Amichevole)
Svizzera-Albania (08/09 - Amichevole)
IOAN VERMESAN (Romania Under 21)
Romania-Kosovo | 05/09, Lasi (Romania) - Qualificazioni Europei UEFA U21
San Marino-Romania | 09/09, Serravalle (San Marino) - Qualificazioni Europei UEFA U21
LUCA SZIMIONAS (Romania Under 21)
Romania-Kosovo | 05/09, Lasi (Romania) - Qualificazioni Europei UEFA U21
San Marino-Romania | 09/09, Serravalle (San Marino) - Qualificazioni Europei UEFA U21
fonte: hellasverona.it
