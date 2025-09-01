Decisamente un finale di calciomercato in cui è andato tutto storto al Verona. Dopo che è saltata la trattativa per Baldanzi, Sogliano ha trovato l'accordo col Bournemouth per Romain Faivre, ma è fallito anche il passaggio del francese in gialloblù. Il calciatore, alla fine, non ha voluto firmare per l'Hellas. A riportarlo, pochi minuti fa, è stata Sky.
hellas1903 calciomercato Follie del mercato, al Verona salta anche Faivre! Il giocatore non firma
gazzanet
Follie del mercato, al Verona salta anche Faivre! Il giocatore non firma
Incredibile doppio no all'Hellas, dopo Baldanzi (che sarebbe venuto), il francese resta in Inghilterra
La giornata di mercato si chiude dunque solo con le cessioni degli esuberi: Livramento, Lambourde e Braaf (risoluzione consensuale).
Da capire se nei prossimi giorni si vorrà chiudere per lo svincolato Gagliardini. Qui tutte le operazioni del Verona.
© RIPRODUZIONE RISERVATA