Follie del mercato, al Verona salta anche Faivre! Il giocatore non firma

Decisamente un finale di calciomercato in cui è andato tutto storto al Verona. Dopo che è saltata la trattativa per Baldanzi, Sogliano ha trovato l'accordo col Bournemouth per Romain Faivre, ma è fallito anche il passaggio del francese in gialloblù. Il calciatore, alla fine, non ha voluto firmare per l'Hellas. A riportarlo, pochi minuti fa, è stata Sky.