Baldanzi, salta il trasferimento al Verona

La Roma ha cercato di avere in prestito Matteo Pessina ma si è entrati in una fase di stallo con il Monza. A riportarlo è Sky. La trattativa si è prima bloccata, poi è saltata, ed era legata alla cessione di Tommaso Baldanzi al Verona. Dunque, a 4 ore dalla chiusura del mercato, il club giallorosso ha bloccato il trasferimento di Baldanzi, che aveva già dato da giorni l'ok per venire all'Hellas, ma che resterà in giallorosso.