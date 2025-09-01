Verona, vicino l’arrivo di Faivre dal Bournemouth

Saltato Tommaso Baldanzi , è vicino, a sorpresa, un rinforzo per il centrocampo del Verona. Romain Faivre , centrocampista del Bournemouth di 27 anni, può arrivare in gialloblù. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.

Il classe ’98, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Brest, ha collezionato oltre 130 presenze in Ligue e conta 8 in Champions League, proprio nella scorsa annata.