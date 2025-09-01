Saltato Tommaso Baldanzi, è vicino, a sorpresa, un rinforzo per il centrocampo del Verona. Romain Faivre, centrocampista del Bournemouth di 27 anni, può arrivare in gialloblù. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.
hellas1903 calciomercato Verona, vicino l’arrivo di Faivre dal Bournemouth
gazzanet
Verona, vicino l’arrivo di Faivre dal Bournemouth
Il centrocampista al posto del mancato arrivo di Baldanzi
Il classe ’98, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Brest, ha collezionato oltre 130 presenze in Ligue e conta 8 in Champions League, proprio nella scorsa annata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA