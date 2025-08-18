hellas1903 news Nelsson a un passo dal Verona, la formula su cui si tratta

Ultimi dettagli in corso di trattativa secondo la stampa turca
Redazione Hellas1903

Ultimi dettagli per il passaggio di Victor Nelsson al Verona. Queste le notizie che arrivano dalla Turchia. Trattativa serrata tra Galatasaray ed Hellas per il difensore danese. La formula su cui si starebbero limando gli ultimi dettagli è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto a prezzo fissato. L'accordo è già stato sostanzialmente trovato. Nelsson, dunque, è molto vicino al trasferimento in gialloblù.

