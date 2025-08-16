hellas1903 news Nelsson, il Galatasaray potrebbe aprire al Verona per il prestito

L'Hellas insiste per il difensore danese
Redazione Hellas1903

Il Verona continua a seguire Victor Nelsson per la difesa. Il Galatasaray, che vorrebbe cederlo per 7 milioni, potrebbe ora aprire al prestito, unica formula su cui l'Hellas sta lavorando col club turco per avere il centrale danese, ai margini del Galatasaray per scelta dell'allenatore Okan Buruk.

