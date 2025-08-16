Il Verona continua a seguire Victor Nelsson per la difesa. Il Galatasaray, che vorrebbe cederlo per 7 milioni, potrebbe ora aprire al prestito, unica formula su cui l'Hellas sta lavorando col club turco per avere il centrale danese, ai margini del Galatasaray per scelta dell'allenatore Okan Buruk.
Nelsson, il Galatasaray potrebbe aprire al Verona per il prestito
L'Hellas insiste per il difensore danese
