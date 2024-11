Nicola: “Risultato giusto, complimenti ai miei”

L'allenatore del Cagliari Davide Nicola commenta così la vittoria sul Verona ai microfoni di Dazn: "Sono molto soddisfatto della vittoria di oggi, l'abbiamo conquistata contro una squadra che aveva preparato la partita in modo meticoloso. Credo che il risultato sia tutto sommato giusto. Nei primi 20 minuti ho visto un buon Cagliari, potevamo sbloccarla anche prima. Voglio fare i complimenti a quei calciatori che magari non trovano molto spazio, ma che si fanno sempre trovare pronti quando vengono chiamati in causa. Vincere fa sempre bene e aiuta a lavorare meglio durante la settimana, ma io sono un fautore delle prestazioni e della continuità. Sotto questo aspetto ho visto una crescita settimana dopo settimana: non sempre conquisteremo i tre punti, ma con gli atteggiamenti possiamo essere performanti e mettere in difficoltà chiunque".