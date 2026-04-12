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Orban sconsolato: “Lavoriamo sodo ma non arrivano i risultati, ti viene da arrenderti”

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L'attaccante del Verona si sfoga su Instagram dopo l'ennesima sconfitta
Redazione Hellas1903

Dopo l'ennesima sconfitta Gift Orban lascia il suo sfogo su Instagram: "Si lavora sodo ma i risultati non arrivano mai, viene da arrendersi". Due emoticon che esprimono delusione accompagnano la frase sconsolata dell'attaccante del Verona, entrato ieri a Torino nel secondo tempo (non era al meglio avendo avuto la febbre) sul 2-1 per la squadra granata.

Con 7 reti in stagione l'attaccante nigeriano è il più prolifico tra i gialloblù, capaci in 32 partite di realizzare solo 23 reti.

 

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