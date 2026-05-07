Il tecnico del Mantova è tra le ipotesi seguite dal club gialloblù

Redazione Hellas1903

Francesco Modesto idea per la panchina del Verona.

L'Hellas inizia a valutare i profili per la guida tecnica per la prossima stagione e nel lotto, che vede in testa Alberto Aquilani, c'è anche l'allenatore del Mantova.

modesto

Lo riporta l'esperto di mercato Nicolò Schira.

Modesto ha appena raggiunto la salvezza in Serie B, con il Mantova è scattato, ad obiettivo colto, il rinnovo automatico del contratto con la società biancorossa.

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