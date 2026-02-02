hellas1903 news Panchina Verona, con il Pisa ci sarà Sammarco, poi il club valuterà

gazzanet

Panchina Verona, con il Pisa ci sarà Sammarco, poi il club valuterà

Panchina Verona, con il Pisa ci sarà Sammarco, poi il club valuterà - immagine 1
Situazione in divenire per il dopo Zanetti
Redazione Hellas1903

Esonerato Zanetti il Verona ha deciso di affidare la panchina a Paolo Sammarco. Almeno fino alla gara col Pisa di venerdì. Poi l'Hellas valuterà se proseguire con il tecnico della Primavera o vagliare altre soluzioni. I nomi, eventualmente, sono quelli di Gotti, Ballardini e Giampaolo. Roberto D'Aversa ha rifiutato, non convinto della proposta dell'Hellas.

Sammarco è arrivato a Verona nel 2022, chiamato dal Responsabile del settore Giovanile Massimo Margiotta con l'incarico di allenare l'Under 18. Pochi mesi dopo Salvatore Bocchetti, allenatore all'Under 19, è stato chiamato in prima squadra e Sammarco promosso alla Primavera, con la quale ha ottenuto ottimi risultati. (A.S.)

Leggi anche
Siamo alla follia! Il contratto depositato per Kouamé non é buono, trasferimento annullato
Si è chiuso il mercato invernale 2026, gli acquisti e le cessioni del Verona

© RIPRODUZIONE RISERVATA