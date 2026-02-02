Esonerato Zanetti il Verona ha deciso di affidare la panchina a Paolo Sammarco. Almeno fino alla gara col Pisa di venerdì. Poi l'Hellas valuterà se proseguire con il tecnico della Primavera o vagliare altre soluzioni. I nomi, eventualmente, sono quelli di Gotti, Ballardini e Giampaolo. Roberto D'Aversa ha rifiutato, non convinto della proposta dell'Hellas.
hellas1903 news Panchina Verona, con il Pisa ci sarà Sammarco, poi il club valuterà
gazzanet
Panchina Verona, con il Pisa ci sarà Sammarco, poi il club valuterà
Situazione in divenire per il dopo Zanetti
Sammarco è arrivato a Verona nel 2022, chiamato dal Responsabile del settore Giovanile Massimo Margiotta con l'incarico di allenare l'Under 18. Pochi mesi dopo Salvatore Bocchetti, allenatore all'Under 19, è stato chiamato in prima squadra e Sammarco promosso alla Primavera, con la quale ha ottenuto ottimi risultati. (A.S.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA