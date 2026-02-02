Panchina Verona, con il Pisa ci sarà Sammarco, poi il club valuterà

Esonerato Zanetti il Verona ha deciso di affidare la panchina a Paolo Sammarco. Almeno fino alla gara col Pisa di venerdì. Poi l'Hellas valuterà se proseguire con il tecnico della Primavera o vagliare altre soluzioni. I nomi, eventualmente, sono quelli di Gotti, Ballardini e Giampaolo. Roberto D'Aversa ha rifiutato, non convinto della proposta dell'Hellas.