Paracadute, se va in B il Verona è praticamente certo dell’incasso pieno (25 milioni)

La retrocessione in B comporta una debacle economica mica da scherzo. Il bottino messo a disposizione dalla Lega Serie A può tuttavia essere essere un aiuto non da poco, e a trarne maggior beneficio sono le squadre che retrocedono dopo almeno tre anni di massima serie.

Lo stanziamento complessivo è di 60 milioni di euro, divisi tra le tre società retrocesse. Il criterio fondamentale è il numero di anni in in A: chi retrocede da neopromossa percepisce 10 milioni di euro. Ne vanno invece 15 a chi retrocede dopo aver giocato in Serie A per due stagioni, anche non consecutive, negli ultimi 3 anni.

Se il totale supera i 60 milioni (per esempio, due club da 25 e uno da 15), le rispettive quote vengono ridotte in misura proporzionale fino a rispettare il limite massimo. Se, invece, non si raggiungono i 60 milioni (per esempio due club da 10 e uno da 25), i soldi non distribuiti vanno ad alimentare il paracadute della stagione successiva, fino a un massimo di 75 milioni di euro, oppure vengono destinati ad altro uso (con voto dell'assemblea).

Con la classifica attuale il Verona percepirebbe tutti i 25 milioni. Con lei ci sarebbero infatti il Pisa (10 milioni) e il Lecce (25) per un totale di 60 milioni. La Cremonese avrebbe 10 milioni, 25 per Cagliari e Fiorentina. Dunque l'Hellas, per avere un importo inferiore ai 25 milioni, dovrebbe retrocedere con Cagliari e Fiorentina. Un'ipotesi decisamente irrealistica che prevedrebbe anche la salvezza del Pisa.