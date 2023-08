Pellegrini: “L’unico modo per superare le difficoltà è affrontarle”

Il capitano giallorosso: "Chi ci critica oggi ha un motivo per farlo, noi lavoriamo per la prossima partita"

Un inizio difficile, solo un punto in due partite: "Dobbiamo migliorare il fatto di non prendere gol che è sempre stata una delle nostre forze. Parlo a nome della squadra perchè noi ragioniamo sempre così, sempre di squadra."

Oggi cos'è mancato? "Dobbiamo essere più compatti, ad esempio sul secondo gol in ripartenza. Anche noi centrocampisti e gli attaccanti devono tornare e essere importanti per cercare di rallentare l'azione. Questo è un aspetto che dobbiamo analizzare e che dobbiamo risolvere."

Come si supera questo momento? "Nella mia carriera non ho mai conosciuto un modo diverso di affrontare le difficoltà se non affrontandole e lavorandoci sopra. Adesso è un momento dove bisogna parlare poco e lavorare tanto. Adesso ci sarà un sacco di gente a cui piace parlare e che avrà la possibilità di parlare per colpa nostra, quindi noi pensiamo a lavorare e a preparare bene la partita con il Milan."