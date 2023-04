Per i 120 di storia ecco il primo francobollo dedicato al Verona

Inizia per il Verona la settimana delle celebrazioni per i 120 anni di storia, iniziata al Liceo Classico della città "Scipione Maffei" nel 1903, che tra gli altri eventi prevede una mostra dedicata e che culminerà con la gara al Bentegodi tra Hellas e Sassuolo di sabato, per la quale sono già stati venduti 20 mila biglietti, in vari settori a prezzi ribassati.