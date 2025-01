Presidio Investors e il mercato del Verona

L'entrata in scena di Presidio a mercato aperto non ha favorito la comunicazione delle strategie, troppo delicato il momento, vendere e comprare non è mai una scienza esatta. La nuova società parlerà alla fine delle compravendite. Questo ha alimentato subito degli equivoci. Investors ha, appunto, investito una cifra tra i 30 e i 35 milioni per comprare il Verona, (il resto sono circa 90 milioni di esposizioni per un'operazione nel suo totale di 120/130 milioni) e non ne investe subito degli altri per il mercato. Lo farà appena sarà ceduto (forse già oggi) qualche pezzo pregiato, vedi Belahyane. Del resto, mai nessuno ha detto che sarebbe arrivato un fondo multimilionario. Chi si straccia le vesti al grido di "dove sono i soldi degli americani" per il mercato, dunque, forse non sa tutto questo. Parere personale, poi: la squadra andrà rinforzata viste le cessioni, ovvio. Ma il lato debole di questo Hellas sta anche nella sua altalena in campionato. Una rosa per salvarsi c'era prima del mercato e ci sarà anche dopo. Far rendere la squadra in maniera accettabile per la salvezza sta anzitutto alla guida tecnica.