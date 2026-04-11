Paolo Sammarco parla in conferenza stampa dopo la sconfitta del Verona a Torino.
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Sammarco: “Altra occasione persa, dobbiamo finire bene questo campionato”
"Orban ha avuto un po' di febbre, abbiamo adottato una strategia diversa -spiega il tecnico dell'Hellas - a tratti la squadra ha fatto ciò che abbiamo richiesto, come gestione del pallone abbiamo fatto abbastanza bene nonostante qualche errore banale. È un'altra occasione persa, sì: abbiamo creato, purtroppo parliamo sempre delle solite cose.
Su chi punterei in B? Non è una domanda giusta. La formazione iniziale dà qualche indizio, ma parlare di futuro non è giusto. Dobbiamo concentrarci per finire bene questo campionato.
Belghali ha perso un po' di spinta? Non so se è un problema di giocare a destra o a sinistra, era reduce dalla Coppa d'Africa ed è alla terza di fila. Lo abbiamo dovuto gestire così come Edmundsson, poi a livello tattico l'intento era quella di far salire Frese per avere tre giocatori in fascia. Potevamo farlo maggiormente".
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