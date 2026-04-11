Sammarco: “Altra occasione persa, dobbiamo finire bene questo campionato”

"Orban ha avuto un po' di febbre, abbiamo adottato una strategia diversa -spiega il tecnico dell'Hellas - a tratti la squadra ha fatto ciò che abbiamo richiesto, come gestione del pallone abbiamo fatto abbastanza bene nonostante qualche errore banale. È un'altra occasione persa, sì: abbiamo creato, purtroppo parliamo sempre delle solite cose.