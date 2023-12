Sarri: “Partita sempre in mano, rammarico per non averla chiusa, il gol loro è stato casuale”

L'allenatore della Lazio: "Amareggiato per il pari, non ricordo un loro tiro in porta, palese che Ngonge volesse crossare"

Superiorità numerica non sfruttata: "Sono stati solo 12-13 minuti. Abbiamo fatto una buona partita, ci dispiace per il risultato, però la partita è stata fatta su buoni livelli. Una partita completamente in mano dall'inizio alla fine. Penso che non abbiamo preso neanche un tiro in porta, l'episodio del gol era palese che Ngonge voleva crossare. Ci rimane il rammarico di non averla chiusa, ci sono capitate situazioni e ripartenza in superiorità numerica che non abbiamo sfruttato. Quello può essere la nostra responsabilità, ma oggi la squadra ha fatto una buona partita."