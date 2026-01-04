hellas1903 news Serdar: “Oggi male, siamo in una situazione complicata. Dobbiamo combattere”

Serdar: “Oggi male, siamo in una situazione complicata. Dobbiamo combattere”

Il capitano dell'Hellas: "Facciamo troppi errori quando gestiamo la palla, abbiamo subito gol su due errori tecnici"
Suat Serdar commenta a Sky la partita del Verona col Torino persa per 3-0.

"Ora sto bene, non sento più dolore - dice il centrocampista, capitano dell'Hellas - ma ho bisogno di fare più minutaggio per ritrovare il mio cento per cento. Ho provato ad aiutare la squadra ma mentalmente è difficile, siamo in una situazione complicata, ci aspettavamo di più da noi stessi oggi. Dobbiamo combattere in ogni partita per fare punti e raggiungere la salvezza.

Facciamo troppi errori quando gestiamo la palla, abbiamo subito gol su due errori tecnici. Dobbiamo fare meglio nelle prossime partite, oggi non abbiamo giocato bene"

