hellas1903 news Serie A, oggi tre partite. La classifica, Verona penultimo

Serie A, oggi tre partite. La classifica, Verona penultimo

Gialloblù a 9 punti, domenica lo scontro diretto sul campo della Fiorentina
Redazione Hellas1903

Oggi si completerà il quattordicesimo turno di Serie A.

In programma Pisa-Parma, Udinese-Genoa e Torino-Milan.

Il Verona, con la vittoria con l'Atalanta, è salito a 9 punti, comunque penultimo in classifica. Domenica i gialloblù giocheranno lo scontro diretto in trasferta con la Fiorentina.

