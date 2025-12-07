Il Verona riprenderà domani gli allenamenti.
Verona verso la Fiorentina, domani la ripresa degli allenamenti. Il punto
Oggi giorno di sosta per i gialloblù. Domenica torna Gagliardini. Da valutare Serdar ed Akpa Akpro
Dopo un giorno di sosta, i gialloblù inizieranno allo Sporting Center Paradiso la preparazione della gara con la Fiorentina, in programma al Franchi domenica, alle 15.
Nell'Hellas, torna a disposizione dopo un turno di squalifica Gagliardini.
Rientro da valutare per Serdar, comunque in recupero, identico discorso vale per Akpa Akpro.
Sempre out Bradaric, che sarà di nuovo in campo a gennaio.
