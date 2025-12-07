hellas1903 news Verona verso la Fiorentina, domani la ripresa degli allenamenti. Il punto

Oggi giorno di sosta per i gialloblù. Domenica torna Gagliardini. Da valutare Serdar ed Akpa Akpro
Il Verona riprenderà domani gli allenamenti.

Dopo un giorno di sosta, i gialloblù inizieranno allo Sporting Center Paradiso la preparazione della gara con la Fiorentina, in programma al Franchi domenica, alle 15.

Nell'Hellas, torna a disposizione dopo un turno di squalifica Gagliardini.

Rientro da valutare per Serdar, comunque in recupero, identico discorso vale per Akpa Akpro.

Sempre out Bradaric, che sarà di nuovo in campo a gennaio.

