Verona, il Bentegodi ritrovato: la vittoria torna dopo 286 giorni
L'ultimo successo interno con la Fiorentina, il 23 febbraio. Anche allora con Bernede in gol e Palladino sulla panchina avversaria
Imponendosi per 3-1 con l'Atalanta, l'Hellas ha spezzato una serie negativa che durava dal 23 febbraio, dall'1-0 alla Fiorentina siglato da Bernede.
Da allora, i gialloblù, a cavallo di due stagioni, non avevamo mai colto i 3 punti in gare interne.
Curiosità: Bernede ha segnato anche ieri e Palladino, allenatore dell'Atalanta, era sulla panchina della Fiorentina sconfitta del Verona nell'ultimo successo gialloblù in casa.
