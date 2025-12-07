Verona, il Bentegodi ritrovato: la vittoria torna dopo 286 giorni

L'ultimo successo interno con la Fiorentina, il 23 febbraio. Anche allora con Bernede in gol e Palladino sulla panchina avversaria

Imponendosi per 3-1 con l' Atalanta , l'Hellas ha spezzato una serie negativa che durava dal 23 febbraio, dall'1-0 alla Fiorentina siglato da Bernede .

Da allora, i gialloblù, a cavallo di due stagioni, non avevamo mai colto i 3 punti in gare interne.

Curiosità: Bernede ha segnato anche ieri e Palladino, allenatore dell'Atalanta, era sulla panchina della Fiorentina sconfitta del Verona nell'ultimo successo gialloblù in casa.