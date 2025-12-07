Bernede: “Non abbiamo mai perso la fiducia, per questo abbiamo vinto”

Il francese: "Sapevamo cosa eravamo in grado di fare anche prima, ora festeggiamo e poi pensiamo alla prossima"

Redazione Hellas1903 7 dicembre - 00:21

Antoine Bernede commenta in conferenza stampa la vittoria del Verona sull'Atalanta.

"Quando segno il Verona vince? Mi ricordo di questa statistica - dice ridendo il francese - questa vittoria è frutto del fatto che non abbiamo perso la fiducia. La squadra oggi ha meritato di vincere, tutti hanno dato il cento per cento, in difesa siamo stati incredibili. Per noi è un buon risultato, ma sapevamo cosa potessimo fare anche prima.

Sono molto contento, per fortuna alla fine il mio gol è stato assegnato, è stato un gol importante perché ci ha permesso di allargare il vantaggio.

Questa vittoria è stata molto importante per noi e per l'allenatore, noi vogliamo restare in Serie A. Sappiamo di poter giocare bene, migliorare, abbiamo dimostrato di competere contro tutti. Noi lavoriamo duro, io ho lavorato su tanti aspetti, come sul tiro. Lo staff lavora duro e per questo è stata una vittoria importante anche per il mister. Oggi festeggiamo e poi pensiamo alla prossima partita".