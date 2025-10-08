Gift Orban è il giocatore che ha effettuato finora più tiri verso la porta in Serie A.
hellas1903 news Serie A, tiri fatti: Orban in testa, Giovane secondo
L'attaccante dell'Hellas davanti a tutti, Giovane segue con Kean e Paz
L'attaccante dell'Hellas è a quota 21, nelle quattro partite che ha disputato.
Al secondo posto, alla pari con Moise Kean e Nico Paz, c'è Giovane.
La punta del Verona è a 20 conclusioni totali.
