Serie A, tiri fatti: Orban in testa, Giovane secondo

L'attaccante dell'Hellas davanti a tutti, Giovane segue con Kean e Paz
Gift Orban è il giocatore che ha effettuato finora più tiri verso la porta in Serie A.

L'attaccante dell'Hellas è a quota 21, nelle quattro partite che ha disputato.

Al secondo posto, alla pari con Moise Kean e Nico Paz, c'è Giovane.

La punta del Verona è a 20 conclusioni totali.

