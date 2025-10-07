Gianfranco Zigoni ha parlato al "Corriere di Verona".
Zigoni: “Verona, i tuoi attaccanti sono forti. Il gol arriverà”
Intervistato, l'ex attaccante, leggenda gialloblù, ha parlato delle difficoltà realizzative dell'Hellas.
Ha detto: "Che cosa ne penso? Che il Verona costruisce molto, che ha degli attaccanti di valore. Mi piace molto Orban. Giovane, poi, sa trovare grandi giocate. Dunque, dico che bisogna avere pazienza. Evidentemente, è un periodo così. Capita a tutti. Va superato guardando alle cose buone che si sono mostrate”.
Poi: "Il rischio da allontanare?Quello di demoralizzarsi. Non devo accadere. Parlo, appunto, da attaccante. D’accordo, io non ero proprio un bomber, preferivo l’assist, mandare a segno un mio compagno di squadra. Ma i miei gol li ho fatti e so che cosa si prova quando la palla non vuol saperne di entrare. Per me, faccio un esempio, fu così nella mia ultima stagione al Verona, nel 1977-78. Occasioni tante ma non c’era verso”.
Di seguito: "Che cosa serve per ripartire? Avere convinzione nei propri mezzi. Se hai un gioco, la vittoria arriverà. Se non ce l’hai, può essere che ti vada bene una volta e che tu riesca a fare risultato pieno, ma resterà un episodio. L’Hellas si sboccherà. Non si abbatta. Segnerà, troverà il gol che gli manca. Vincerà. Già con il Pisa, mi auguro".
