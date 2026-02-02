Siamo alla follia! Il contratto depositato per Kouamé non é buono, trasferimento annullato

Pazzesco, folle. Qualcosa non andava nel contratto depositato all'ultimo dal Verona per l'ingaggio di Christian Kouamé, la Lega ha dunque bocciato il trasferimento dell'attaccante all'Hellas. È tutto vero, non siamo su "Scherzi a parte".
Mancavano diversi elementi indispensabili, la Lega lo boccia
La mail partita da via Olanda è andata a segno nei tempi ma non nella forma, il contratto aveva delle incompletezze, mancavano diversi elementi indispensabili, come riporta Sky. All'Hellas sfuma così l'ultima operazione del calciomercato invernale.
