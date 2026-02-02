hellas1903 news Siamo alla follia! Il contratto depositato per Kouamé non é buono, trasferimento annullato

Siamo alla follia! Il contratto depositato per Kouamé non é buono, trasferimento annullato

Mancavano diversi elementi indispensabili, la Lega lo boccia
Redazione Hellas1903

Pazzesco, folle. Qualcosa non andava nel contratto depositato all'ultimo dal Verona per l'ingaggio di Christian Kouamé, la Lega ha dunque bocciato il trasferimento dell'attaccante all'Hellas. È tutto vero, non siamo su "Scherzi a parte".

La mail partita da via Olanda è andata a segno nei tempi ma non nella forma, il contratto aveva delle incompletezze, mancavano diversi elementi indispensabili, come riporta Sky. All'Hellas sfuma così l'ultima operazione del calciomercato invernale.

