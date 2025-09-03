hellas1903 news Sogliano e i giocatori italiani: “Trovatemene uno che il Verona possa prendere”

Sogliano e i giocatori italiani: “Trovatemene uno che il Verona possa prendere”

Il ds del Verona: "Questo problema lo deve risolvere chi è nella stanza dei bottoni"
Redazione Hellas1903

Sean Sogliano, in conferenza stampa, ha parlato della difficoltà a trovare dei profili di calciatori italiani.

"Non pensiate che non ci pensi - ha detto il ds dell'Hellas - prendete le squadre di A e trovatemi un giocatore italiano che il Verona possa prendere. Il coefficiente di rischio di prendere un giocatore che non abbia mai giocato in A c'è, ma va anche detto che ci piace crescere i giocatori in casa. Solo che poi quelli che abbiamo tirato su come Coppola, Ghilardi, Zaccagni e Kumbulla abbiamo dovuto anche venderli.

Questo problema lo deve risolvere chi è nella stanza dei bottoni. Se mettono 5 giocatori obbligatori italiani allora cambiano le cose. Se guardate le altre squadre, chi ne ha magari in alcuni casi ne ha 2 o 3, guardate Genoa e Udinese. Anche io amo l'Italia e sono italiano e vorrei prendere italiani. Un'operazione alla Baschirotto? Esempio giusto, ma gli esempi si contano sulle dita di una mano".

 

