Uomini spogliatoio, Sogliano: “Dawidowicz e Duda hanno voluto andare, gli altri…”

Il Verona nel calciomercato ha perso vari calciatori che erano qui da anni. Il direttore sportivo Sogliano spiega: "Dawidowicz ha fatto una scelta personale, per me ha fatto un errore ma è giusto che ognuno scelga personalmente. Duda: scelta sua, abbiamo provato a trattenerlo. Darko Lazovic è un ragazzo perbene, abbiamo deciso di non proporgli un altro anno di contratto, lo avevamo già fatto l'anno scorso e nell'ultima stagione non aveva giocato tantissimo. Faraoni ha giocato pochissimo l'anno scorso, in quello prima era a Firenze, giocando poco è normale che una società prenda decisioni quando un giocatore non gioca. Faceva spogliatoio? Sì, ma devono anche giocare, altrimenti gli facciamo fare l'allenatore in seconda".