Stop trasferte ai tifosi del Verona, Zanzi: “Punito anche chi si comporta bene”

Italo Zanzi , presidente esecutivo del Verona, ha pubblicato una nota per esprimere la sua contrarietà al provvedimento del Ministero degli Interni in seguito ai fatti precedenti la gara tra Pisa e Verona di sabato 18 ottobre che hanno decretato tre mesi di stop alle trasferte per entrambe le tifoserie. Questo quanto diffuso dal club gialloblù:

Queste le dichiarazioni del Presidente Esecutivo del Club, Italo Zanzi: "Abbiamo ritenuto giusto scrivere direttamente alle Autorità preposte per manifestare il nostro dispiacere per la decisione presa nei confronti della totalità della nostra tifoseria. Tale provvedimento punisce ingiustamente le numerosissime famiglie e tutti i tifosi che hanno sempre mantenuto un comportamento corretto e che si vedono private per tre mesi della possibilità di seguire e sostenere la loro squadra del cuore in trasferta. Come Club abbiamo ritenuto corretto esporre il nostro pensiero per tutelare la comunità gialloblù, che ogni settimana segue pacificamente e con passione la nostra squadra. Speriamo quindi di avere presto con noi i nostri tifosi in trasferta per sostenere la squadra in quanto sono per noi fondamentali".