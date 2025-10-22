Tre mesi senza trasferte per i tifosi del Verona, stop dal Ministero dell’Interno

Tre mesi di trasferte vietate. Questo la misura, presa direttamente dal ministro dell'Interno Mario Piantedosi, nei confronti dei tifosi di Pisa e Verona. La decisione è arrivata in seguito ad un confronto con l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive.
Decide direttamente Piantedosi, fermati anche i tifosi del Pisa
La motivazione alla base sono gli scontri tra ultras avvenuti tra pisani e veronesi nella giornata di sabato 18 ottobre a Pisa, prima dell'anticipo di Serie A contro l'Hellas Verona delle ore 15. Il procedimento sarà immediato, già da venerdì 24 ottobre, quando si giocherà Milan-Pisa.
La Digos di Pisa ha lavorato sui filmati elaborando una relazione dettagliata, da cui è partito il provvedimento di Piantedosi, dopo il primo giudizio dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Dunque, fino a gennaio 2026, Pisa e Verona giocheranno le gare in trasferta senza tifosi al seguito.
