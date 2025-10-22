Tre mesi senza trasferte per i tifosi del Verona, stop dal Ministero dell’Interno

Tre mesi di trasferte vietate . Questo la misura, presa direttamente dal ministro dell'Interno Mario Piantedosi , nei confronti dei tifosi di Pisa e Verona. La decisione è arrivata in seguito ad un confronto con l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive.

La motivazione alla base sono gli scontri tra ultras avvenuti tra pisani e veronesi nella giornata di sabato 18 ottobre a Pisa, prima dell'anticipo di Serie A contro l'Hellas Verona delle ore 15. Il procedimento sarà immediato, già da venerdì 24 ottobre, quando si giocherà Milan-Pisa.