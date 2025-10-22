Allenamento Cagliari, in cinque lavorano a parte

«Nuova seduta di allenamento al CRAI Sport Center, la squadra prosegue la preparazione alla gara contro l’Hellas Verona, in programma domenica 26 ottobre alle ore 15. I rossoblù hanno lavorato prima palestra, svolgendo delle esercitazioni specifiche sulla forza. Poi il gruppo si è trasferito in campo: spazio a tecnica e tattica per concludere con una partitella giocata su campo ridotto. Personalizzato per Mina (foto Getty Images), Di Pardo, Rog, Pintus e Radunovic.