Allenamento al mattino oggi per il Cagliari, avversario del Verona domenica al Bentegodi. Questo il report diffuso sul sito ufficiale del club:
Allenamento Cagliari, in cinque lavorano a parte
Pisacane spera di recuperare alcuni giocatori per il Verona
«Nuova seduta di allenamento al CRAI Sport Center, la squadra prosegue la preparazione alla gara contro l’Hellas Verona, in programma domenica 26 ottobre alle ore 15. I rossoblù hanno lavorato prima palestra, svolgendo delle esercitazioni specifiche sulla forza. Poi il gruppo si è trasferito in campo: spazio a tecnica e tattica per concludere con una partitella giocata su campo ridotto. Personalizzato per Mina (foto Getty Images), Di Pardo, Rog, Pintus e Radunovic.
