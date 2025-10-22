Difesa Verona, avanti tutta con Nuñez, Nelsson e Valentini

Anche con il Cagliari , il tiro del Verona in difesa sarà formato da Unai Nuñez , Victor Nelsson e Nicolas Valentini .

Nuñez e Nelsson sono stati tra i migliori dell'Hellas, confermando il livello di rendimento avuto in quest'avvio di campionato. Per Valentini si è trattato dell'esordio, dopo l'infortunio riportato in Coppa Italia con il Cerignola.