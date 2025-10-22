Con il Pisa hanno giocato per la prima volta insieme, nulla concedendo all'attacco avversario.
hellas1903 news Difesa Verona, avanti tutta con Nuñez, Nelsson e Valentini
I tre giocatori sono confermatissimi nella linea arretrata per la partita di domenica con il Cagliari al Bentegodi
Anche con il Cagliari, il tiro del Verona in difesa sarà formato da Unai Nuñez, Victor Nelsson e Nicolas Valentini.
Nuñez e Nelsson sono stati tra i migliori dell'Hellas, confermando il livello di rendimento avuto in quest'avvio di campionato. Per Valentini si è trattato dell'esordio, dopo l'infortunio riportato in Coppa Italia con il Cerignola.
Nessun dubbio per le scelte in vista della gara di domenica, quindi.
