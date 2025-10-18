Montipò 6
Le pagelle, Frese va forte, giornataccia Orban
Poco o nulla impegnato. Non corre alcun rischio.
Nuñez 6,5
Pronto a recuperare, ferma tutte le iniziative del Pisa.
Nelsson 6,5
Sfida burbera con Nzola. La vince con largo margine.
Valentini 6
Torna in campo dopo due mesi. Tosto come sempre.
Fallou 5
Di nuovo titolare, manca due buonissime occasioni. Impreciso, sbaglia molto.
Serdar 6,5
Motore di centrocampo. Macina chilometri e lo fa sempre con attenzione.
Gagliardini 6
Tiene il tempo, ma difetta in alcuni appoggi. Comunque ordinato, ci mette esperienza.
Bernede 5,5
Non trova la sintonia con la partita. Fatica a incidere e a dare ritmo in fase di impostazione.
Frese 6,5
Riportato sulla fascia sinistra, spinge con forza e tecnica. Va forte, disegna traiettorie invitanti. Sfiora il gol.
Giovane 6
Subito pieno di iniziativa, comanda il gioco in attacco. Dopo rallenta.
Orban 5
Poco coinvolto nella manovra, non accelera. Bloccato dalla difesa del Pisa. Ha una grossa chance, la manca. Giornataccia.
Belghali 6,5
Entra e si fa sentire immediatamente. Ha sprint.
Akpa-Akpro 5,5
Ingresso titubante.
Sarr 6
Stavolta non sbaglia l’approccio da subentrato.
Mosquera 6
Lotta con volontà e impegno.
Zanetti 5,5
Dopo sette partite il Verona ha un problema irrisolto con il gol. Cosa che, ovviamente, è decisiva. I cambi funzionano e c’è da domandarsi se non fosse stato il caso di anticiparli.
