hellas1903 partite pagelle Le pagelle, Frese va forte, giornataccia Orban

Le pagelle, Frese va forte, giornataccia Orban

Le pagelle, Frese va forte, giornataccia Orban - immagine 1
Serdar macina chilometri. Nelsson e Nuñez okay. Belghali entra bene, Akpa-Akpro no
Matteo Fontana
Montipò 6

 

Poco o nulla impegnato. Non corre alcun rischio.

 

Nuñez 6,5

 

Pronto a recuperare, ferma tutte le iniziative del Pisa.

 

Nelsson 6,5

 

Sfida burbera con Nzola. La vince con largo margine.

Valentini 6

 

Torna in campo dopo due mesi. Tosto come sempre.

Fallou 5

 

Di nuovo titolare, manca due buonissime occasioni. Impreciso, sbaglia molto.

 

Serdar 6,5

 

Motore di centrocampo. Macina chilometri e lo fa sempre con attenzione.

 

Gagliardini 6

 

Tiene il tempo, ma difetta in alcuni appoggi. Comunque ordinato, ci mette esperienza.

 

Bernede 5,5

 

Non trova la sintonia con la partita. Fatica a incidere e a dare ritmo in fase di impostazione.

 

Frese 6,5

 

Riportato sulla fascia sinistra, spinge con forza e tecnica. Va forte, disegna traiettorie invitanti. Sfiora il gol.

 

Giovane 6

 

Subito pieno di iniziativa, comanda il gioco in attacco. Dopo rallenta.

 

Orban 5

 

Poco coinvolto nella manovra, non accelera. Bloccato dalla difesa del Pisa. Ha una grossa chance, la manca. Giornataccia.

Belghali 6,5

 

Entra e si fa sentire immediatamente. Ha sprint.

Akpa-Akpro 5,5

 

Ingresso titubante.

 

Sarr 6

 

Stavolta non sbaglia l’approccio da subentrato.

 

Mosquera 6

 

Lotta con volontà e impegno.

 

Zanetti 5,5

 

Dopo sette partite il Verona ha un problema irrisolto con il gol. Cosa che, ovviamente, è decisiva. I cambi funzionano e c’è da domandarsi se non fosse stato il caso di anticiparli.

 

