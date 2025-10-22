Akpa-Akpro: “Verona, dobbiamo sbloccarci. Il gol non manca soltanto a noi”

Il centrocampista francese dice: "“Siamo una squadra con tanti ragazzi giovani, bravi. Mi piace essere qui, avrei potuto passare all’Hellas già in precedenza. E siamo, anche, un gruppo che si è formato da poco, per questo ci vuole pazienza, ci stiamo conoscendo. L’impatto che ho avuto con il Verona è stato buono, è un bell’ambiente. Abbiamo bisogno di tutti per raggiungere l’obiettivo”.