Jean-Daniel Akpa-Akpro ha parlato del momento dell'Hellas, intervistato dal "Corriere di Verona".
gazzanet
Akpa-Akpro: “Verona, dobbiamo sbloccarci. Il gol non manca soltanto a noi”
Il centrocampista francese dice: "“Siamo una squadra con tanti ragazzi giovani, bravi. Mi piace essere qui, avrei potuto passare all’Hellas già in precedenza. E siamo, anche, un gruppo che si è formato da poco, per questo ci vuole pazienza, ci stiamo conoscendo. L’impatto che ho avuto con il Verona è stato buono, è un bell’ambiente. Abbiamo bisogno di tutti per raggiungere l’obiettivo”.
Sulla vittoria che continua a mancare ai gialloblù, Akpa-Akpro commenta: “Dobbiamo sbloccarci. Come per il gol che non c’è: lavoriamo molto per segnare. Il momento è così, ma di certo non soltanto per noi. Ho visto che nell’ultima giornata di Serie A sono state realizzate appena 11 reti”.
Akpa-Akpro ha avuto Paolo Zanetti come allenatore all'Empoli. Osserva: "Gioco dove mi dice che servo alla squadra, non conta il ruolo. Al Verona l’ho ritrovato anche con qualcosa di diverso, perché la pressione è maggiore”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA