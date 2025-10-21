Il Verona cambia in attacco? Ipotesi possibile per la gara con il Cagliari.
Verona, in attacco si cambia? Le scelte possibili per la sfida al Cagliari
Da valutare l'impiego di una coppia diversa in avanti. Fiducia in Orban e Giovane, Sarr e Mosquera pronti
Nelle ultime cinque giornate, Paolo Zanetti ha sempre schierato dal via Gift Orban e Giovane. Le due punte hanno avuto diverse occasioni, Orban ha segnato su rigore con la Juventus, per il resto di gol non ne sono arrivati per loro e per la squadra.
La scelta di una variazione per il prossimo impegno è da considerare, con l'ingresso di Amin Sarr e Daniel Mosquera che ha dato all'Hellas una buona spinta nell'ultima parte dell'incontro con il Pisa.
Da valutare, dunque, che ci sia una rotazione, un altro abbinamento per la sfida di domenica. con le coppie rimescolate da Zanetti.
Nessuna rivoluzione, piena fiducia in Orban e Giovane, ma un ritocco per seguire altre opzioni in fase offensiva.
