Orban, altro balletto. I followers: “Quando un bonus al Fanta?”

Tanti giocatori del fantacalcio hanno scommesso sull'attaccante e gli chiedono più numeri

Il balletto di Gift Orban su TikTok di una settimana fa, con l'attaccante del Verona che si scatenava in auto sulle note di "Madlamini" dei DoouShii and Scotts Maphuma, è diventato virale e va verso il milione di visualizzazioni.

La punta nigeriana ieri, il giorno dopo il pareggio del Verona a Pisa, ne ha pubblicato un altro , meno esplosivo, ma quanto basta per far capire che Gift ha talento e passione non solo per il pallone.

Tantissimi i like e i commenti dei followers. Molti sono dei fantacalcisti che gli chiedono di migliorare le prestazioni. Eccone alcuni: "gift quando un bonus al fanta?", "bro mi va bene anche solo il 6/6.5", "we gift se invece di sbagliare qualche goal lo facciamo", "Dai fra, ti ho scambiato per Dobvyk, vorrei un po’ di bonus", "BRO DEVI FARE GOAL, NON LO SWAG♥", "sei bellissimo ma fallo un gol".