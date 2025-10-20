Il balletto di Gift Orban su TikTok di una settimana fa, con l'attaccante del Verona che si scatenava in auto sulle note di "Madlamini" dei DoouShii and Scotts Maphuma, è diventato virale e va verso il milione di visualizzazioni.
gazzanet
Orban, altro balletto. I followers: “Quando un bonus al Fanta?”
La punta nigeriana ieri, il giorno dopo il pareggio del Verona a Pisa, ne ha pubblicato un altro, meno esplosivo, ma quanto basta per far capire che Gift ha talento e passione non solo per il pallone.
Tantissimi i like e i commenti dei followers. Molti sono dei fantacalcisti che gli chiedono di migliorare le prestazioni. Eccone alcuni: "gift quando un bonus al fanta?", "bro mi va bene anche solo il 6/6.5", "we gift se invece di sbagliare qualche goal lo facciamo", "Dai fra, ti ho scambiato per Dobvyk, vorrei un po’ di bonus", "BRO DEVI FARE GOAL, NON LO SWAG♥", "sei bellissimo ma fallo un gol".
L'incoraggiamento a migliorare arriva dunque anche dal mondo del Fantacalcio: un grande numero di giocatori ha scommesso su di lui.
© RIPRODUZIONE RISERVATA