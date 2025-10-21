hellas1903 news Verona verso il Cagliari, stamattina il via agli allenamenti

Verona verso il Cagliari, stamattina il via agli allenamenti

Inizia per i gialloblù la preparazione della gara di domenica al Bentegodi. Ancora out Al-Musrati
Inizia oggi la preparazione del Verona in vista della partita con il Cagliari.

Allenamento mattutino per l'Hellas, dopo due giorni di sosta, allo Sporting Center Paradiso. Domenica la gara, al via alle 15, al Bentegodi.

Il Cagliari ha 8 punti, quattro più del Verona. Nell'ultimo turno ha perso per 2-0 con il Bologna, che si è imposto in trasferta.

Nell'Hellas, sarà ancora assente Al-Musrati, in fase di recupero dall'infortunio muscolare riportato a inizio ottobre.

