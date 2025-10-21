Inizia oggi la preparazione del Verona in vista della partita con il Cagliari.
Verona verso il Cagliari, stamattina il via agli allenamenti
Inizia per i gialloblù la preparazione della gara di domenica al Bentegodi. Ancora out Al-Musrati
Allenamento mattutino per l'Hellas, dopo due giorni di sosta, allo Sporting Center Paradiso. Domenica la gara, al via alle 15, al Bentegodi.
Il Cagliari ha 8 punti, quattro più del Verona. Nell'ultimo turno ha perso per 2-0 con il Bologna, che si è imposto in trasferta.
Nell'Hellas, sarà ancora assente Al-Musrati, in fase di recupero dall'infortunio muscolare riportato a inizio ottobre.
