Gianfranco Zola sul Cagliari: “Squadra organizzata e che ha idee”

L'ex rossoblù: "Idea intelligente mettere Pisacane allenatore"
Redazione Hellas1903

Gianfranco Zola, a margine della presentazione della campagna pubblicitaria di Medea, di cui è testimonial, oggi alla Unipol Domus, ha parlato anche del Cagliari, prossimo avversario del Verona domenica alle 15 al Bentegodi.

"L'idea di portare al Cagliari un allenatore come Pisacane, che l'anno scorso faceva il settore giovanile, la trovo una cosa interessantissima e anche intelligente - afferma il vicepresidente vicario della Lega Pro, che proprio a Cagliari ha chiuso la carriera  - perché è un allenatore che ha lavorato con i giovani e conosce i valori che ci sono sotto e li può portare avanti.

"Non ho visto la partita col Bologna ma ho visto quella prima con l'Udinese e la squadra mi è piaciuta. È una squadra che ha idee, organizzata e ordinata, quindi sono contento, finora le cose stanno andando bene speriamo si continui così. C'è un'idea logica che fino a questo momento sta funzionando e mi fa piacere".

Fonte: ansa.it

