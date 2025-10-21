Gianfranco Zola sul Cagliari: “Squadra organizzata e che ha idee”

"L'idea di portare al Cagliari un allenatore come Pisacane , che l'anno scorso faceva il settore giovanile, la trovo una cosa interessantissima e anche intelligente - afferma il vicepresidente vicario della Lega Pro, che proprio a Cagliari ha chiuso la carriera - perché è un allenatore che ha lavorato con i giovani e conosce i valori che ci sono sotto e li può portare avanti.

"Non ho visto la partita col Bologna ma ho visto quella prima con l'Udinese e la squadra mi è piaciuta. È una squadra che ha idee, organizzata e ordinata, quindi sono contento, finora le cose stanno andando bene speriamo si continui così. C'è un'idea logica che fino a questo momento sta funzionando e mi fa piacere".