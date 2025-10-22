Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Cagliari, match valido per l'8a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 26 ottobre alle ore 15, allo stadio 'Bentegodi'.
Verona-Cagliari, arbitra Dionisi. Doveri e Serra al Var
Al Bentegodi il direttore abruzzese per la sfida di domenica
Arbitro: Federico Dionisi (Sez. AIA di L'Aquila)
Assistenti: Pietro Dei Giudici (Sez. AIA di Latina), Marco Trinchieri (Sez. AIA di Milano)
IV uomo: Davide Di Marco (Sez. AIA di Ciampino)
VAR: Daniele Doveri (Sez. AIA di Roma 1)
AVAR: Marco Serra (Sez. AIA di Torino)
Fonte: hellasverona.it
